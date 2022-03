Lollapalooza 2022: Saiba onde assistir ao vivo todos os shows do festival

Canais pagos Multishow e Bis vão dividir a transmissão das apresentações; Globo exibirá compactos com os melhores momentos sob o comando de Marcos Mion

Reprodução/Instagram/lollapaloozabr O Lollapalooza 2022 acontece nos dias 25, 26 e 27 de março em São Paulo



O Lollapalooza Brasil 2022 acontece nos próximos dias 25, 26 e 27 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. No palco principal, passarão artistas como The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Miley Cyrus, A$AP Rocky, Foo Fighters e Martin Garrix. Esses e todos os outros shows do festival serão transmitidos ao vivo em dois canais pagos. O Multishow ficará responsável por exibir as apresentações que acontecem nos palcos 1 e 2, os principais do evento. A emissora contará com mais de oito horas de transmissão ao vivo por dia e promete mostrar de perto tudo o que vai acontecer nos três dias. Já no Bis, serão exibidos os shows que vão acontecer nos palcos 3 e Perry’s, no qual se apresentarão artistas como Gloria Groove, Marina Sena e Alok. Nos dois canais, a exibição começa a partir das 14h30.

Marcos Mion é uma das grandes novidades na transmissão do Lollapalooza. Ele vai comandar a cobertura nos dois canais pagos junto com Didi Wagner, Titi Muller, Dede Teicher, Thais Barja, Xan Ravelli, Guilherme Guedes, Laura Vicente, China e Kenya Sade. O time de apresentadores vai entrevistar artistas, trazer informações sobre os shows e mostrar o que está acontecendo nos bastidores do evento. O festival também terá espaço na TV aberta. A Globo irá exibir os melhores momentos de cada noite do Lolla na sua programação – os compactos também serão apresentados por Mion. O primeiro vai ao ar na sexta-feira, 25, após o programa “Conversa com Bial”; no sábado, 26, depois do “Altas Horas”; o terceiro será exibido no domingo, 27, após o “Domingo Maior”. A TV Globo também exibirá um especial sobre o Lollapalooza no sábado seguinte ao festival, dia 2 de abril, depois do “Supercine”.