Lollapalooza 2022 terá Miley Cyrus, Foo Fighters, The Strokes e mais; confira line-up

Doja Cat, Machine Gun Kelly, A$AP Rocky e Martin Garrix também foram confirmados no festival

Reprodução/Instagram/mileycyrus/28.10.2021 Miley Cyrus é uma das atrações principais do Lollapalooza 2022



A espera finalmente acabou e o line-up do Lollapalooza 2022 foi divulgado nesta quinta-feira, 28. O festival acontecerá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 25, 26 e 27 de março. No primeiro dia do evento, os destaques são The Strokes, Doja Cat e Machine Gun Kelly. No segundo dia, as principais apresentações do festival ficam por conta de Miley Cyrus e A$AP Rocky. Já o último dia do evento contará com Foo Fighters e Martin Garrix. A edição de 2022 manteve alguns artistas que foram anunciados em 2020, ano em que o festival precisou ser cancelado pode causa da pandemia de Covid-19. Os ingressos vendidos para o Lollapalooza 2020 serão válidos para a próxima edição do evento. Quem ainda não adquiriu os ingressos terá uma nova chance dia 18 de novembro – data da nova abertura de vendas para o público geral. As pessoas que compraram o Lolla Day em 2020 para acompanhar um dia específico do festival poderão trocar o ingresso a partir de 3 de novembro, caso haja interesse. Confira o line-up completo do festival: