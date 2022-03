Lollapalooza 2022: Veja quais shows do festival prometem ser imperdíveis

Além de Miley Cyrus, The Strokes e Foo Fighters, o evento contará com outros nomes internacionais e destaques nacionais como Jão e Marina Sena

Reprodução/Instagram/lollapaloozabr O Lollapalooza 2022 terá shows de Miley Cyrus, The Strokes e Foo Fighters



A programação do Lollapalooza Brasil 2022 está recheada de atrações que foram distribuídas em quatro palcos. Entre os diversos shows nacionais e internacionais que compõem o line-up do festival, alguns merecem uma atenção especial. O evento, que começa nesta sexta-feira, 25, e vai até domingo, 27, acontece novamente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e a estimativa, segundo a organização do evento, é que o festival receba 100 mil pessoas por dia. Para entrar no Lollapalooza, é necessário mostrar o comprovante de vacinação (físico ou virtual) acompanhado de um documento com foto e, seguindo os novos decretos estaduais, o uso de máscara não é mais obrigatório.

Quem não for ao festival, poderá acompanhar todos os shows de casa, pois as apresentações serão transmitidas ao vivo nos canais pagos Multishow e Bis. Além disso, uma edição compacta apresentada por Marcos Mion será transmitida na Globo no fim de cada noite do evento. As três principais atrações são Miley Cyrus, The Strokes e Foo Fighters, que são imperdíveis. Entretanto, o festival também contará com nomes como A$AP Rocky e Doja Cat, além cantores nacionais que estão despontando na música, como Marina Sena e Jão. Saiba quais shows do Lollapalooza 2022 merecem sua atenção:

Sexta-feira, 25

Turnstile (Palco 1 – 14:45)

A banda de hardcore, que tem conquistado cada vez mais fãs, fará sua primeira apresentação no Brasil. O álbum “Glow On”, lançado em 2021, estreou em 30º lugar na Billboard 200 e a Rolling Stone, famosa revista de rock, listou a novidade no 8º lugar dos 50 melhores álbuns de 2021.

Matuê (Palco 3 – 14:45)

Se Turnstile não faz seu estilo, outra opção é o show do Matuê, um rapper brasileiro que está em alta no trap. Natural do Ceará, ele tem músicas com milhões de visualizações no YouTube como Quer Voar, Kenny G, Máquina do Tempo e Anos Luz.

Jxdn (Palco 2 – 13:55)

O estadunidense Jxdn é um sucesso no TikTok e toda essa popularidade fez com que ele somasse inúmeros fãs e ganhasse espaço na música. Tendo um alto alcance na rede social de vídeos rápidos, ele foi convidado para entrar na Sway House, uma casa para criadores de conteúdo do TikTok em Los Angeles, nos Estados Unidos, na qual morou até maio de 2020. Com todo esse sucesso, ele decidiu seguir a carreira de cantor, e seu primeiro single, Comatose, foi lançado em 2020. No ano seguinte, Jxdn lançou seu primeiro álbum, o “Tell Me About Tomorrow”.

LP (Palco 1 – 16:40)

Laura Pergolizzi tem um estilo pop rock e já fez composições para Rihanna, Cher e Christina Aguilera. Como não se identifica com gênero masculino e feminino, Laura se define como uma pessoa não-binária. O jeito mais despojado e sua voz marcante chamam bastante atenção. Na estrada desde 2000, já lançou seis álbuns.

Marina (Palco 2 – 17:45)

Marina (and the Diamonds) é uma artista britânica muito esperada pelos fãs brasileiros. Em 2015, ela foi confirmada no line-up do festival, mas cancelou sua participação por ter problemas no voo. Do cenário pop/indie, ela mudou seu nome artístico para apenas Marina e emplacou hits como Primadonna, Oh No e How to Be a Heartbreaker.

Machine Gun Kelly (Palco 1 – 18:50)

O rapper Machine Gun Kelly mudou seu estilo musical ao longo da carreira e arrebatou fãs no mundo todo. A transição do hip hop para o emocore/pop punk aconteceu com o álbum “Tickets to My Downfall”. As músicas Bloody Valentine, Emo Girl, Forget Me Too e Bad Things fizeram grande sucesso. O artista, que é noivo da atriz Megan Fox, tem parcerias com Avril Lavigne, Willow Smith, Travis Barker (Blink 182) e Little Mix.

Doja Cat (Palco 2 – 20:10)

A cantora pop Doja Cat é outra artista do line-up que está em alta. É a primeira vez no Brasil da dona dos hits Woman e Say So, que ganhou uma versão brasileira com Danny Bond. Ela começou a carreira em 2013 e, recentemente, tornou-se a rapper feminina com mais semanas acumuladas no top 10 da Billboard 200.

Sábado, 26

Terno Rei (Palco 1 – 13:05)

A banda brasileira de indie Terno Rei é outra grande aposta do festival. Criado em 2010, o grupo lançou o último álbum, “gēmeos”, neste ano e decidiu estrear a nova turnê no Lollapalooza.

Jup do Bairro (Palco 3 – 14:45)

Ex-companheira musical de Linn da Quebrada, Jup do Bairro é uma artista de 29 anos da periferia de São Paulo. O primeiro EP da rapper como artista solo foi lançado em 2020. Chamado “Corpo Sem Juízo”, ele concorreu ao WME Awards by Music como Melhor Álbum.

Jão (Palco 2 – 15:50)

Jão é um dos artistas pop em maior ascensão do país. Com o álbum “Pirata”, lançado em 2021, e “Anti-Herói”, de 2019, ele encontrou seu público e tem emplacado muitos sucessos. Hits como Vou Morrer Sozinho, Imaturo e Idiota são bons exemplos disso. Recentemente, ele foi anunciado como artista de abertura para o show do Maroon 5 em São Paulo.

Emicida (Palco 1 – 19:05)

Um dos artistas brasileiros mais consagrados da atualidade irá tocar no palco principal do Lollapalooza. Rapper, letrista e compositor, Emicida lançou o documentário “AmarElo” em 2020, sobre seu álbum homônimo, lançado em 2019. É esperado que ele traga um repertório com muitas músicas desse projeto em sua apresentação no festival.

A$AP Rocky (Palco 2 – 20:10)

O norte-americano A$AP Rocky é outro destaque do line-up do festival. O aguardado show do cantor de hip hop promete ser cheio de hits e com uma produção que promete encantar o público. O álbum “Testing”, de 2018, é um dos mais aclamados dos últimos anos. Em 2020, ele lançou “All Smiles”. Rihanna, namorada do cantor, veio ao Brasil com o parceiro e deve acompanhar o show de perto.

Alexisonfire (Palco 3 – 21:45)

A banda de hardcore Alexisonfire volta ao Brasil depois de 10 anos. O grupo fez um hiato de 2011 a 2015 e volta sem novas músicas, mas com os hits aclamados pelos fãs. O último lançamento foi um EP em 2012. No entanto, eles já anunciaram que em 24 de junho irão lançar um novo álbum depois de 13 anos, intitulado “Otherness”.

Domingo, 27

Lagum (Palco 1 – 12:00)

A banda brasileira que mescla pop e reggae abre o festival no domingo. Em 2020, o Lagum precisou lidar com a perda do seu baterista, Tio Wilson, que sofreu uma parada cardiorrespiratória. No ano passado, eles lançaram o álbum “Memória (De Onde Eu Nunca Fui)”.

Fresno (Palco 2 – 14:50)

A banda de emocore é uma das poucas que continua no mainstream depois do ‘boom’ de 2007. A Fresno deve apresentar músicas do álbum “Vou Ter Que Me Virar”, de 2021, mesclando com outros hits, como Desde Quando Você se Foi, Alguém Que te Faz Sorrir, entre outros.

Marina Sena (Palco 3 – 15:55)

Uma das novas artistas pop brasileiras, Marina Sena entrou no line-up do festival no início do ano. Dona do hit Por Supuesto, a artista só tem um CD lançado, de 2021, e já fará sua estreia em um dos palcos do Lollapalooza.

Gloria Groove (Palco Perry’s – 20:00)

A drag queen Gloria Groove abrirá sua nova turnê do álbum “Lady Leste”, lançado este ano, no festival. Hits como A Queda, Vermelho, Leilão, Bonekinha e Coisa Boa estarão no setlist.

Kehlani (Palco 3 – 20:30)

Também vale disputar um espacinho no show da cantora Kehlani. Antes de seguir carreira solo, ela integrou a banda PopLyfe, que participou do “American’s Got Talent” e terminou a disputa em quarto lugar. Em 2015, ela lançou seu primeiro álbum solo, “You Should Be Here”, e garantiu sua primeira indicação ao Grammy. Ela voltou a ser indicada em 2017 pelo álbum “SweetSexySavage”.