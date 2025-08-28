Lollapalooza Brasil 2026 anuncia line-up com Sabrina Carpenter, Lorde, Chappell Roan e Deftones
Festival acontece nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo
O Lollapalooza Brasil anunciou, nesta quinta-feira (28), as atrações do festival para 2026 com 71 artistas. Entre eles, 17 estreantes no país e 33 atrações internacionais. Os headliners são Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Lorde e Skrillex. Destaques do festival na edição de Chicago deste ano, Doechii, Katseye, Marina e Djo também estarão no line-up do Brasil. Com quatro palcos, a programação conta com atividades simultânea, o festival acontece nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os ingressos para o festival estão disponíveis em www.ticketmaster.com.br.
O festival traz em seu DNA a diversidade de estilos, sendo um espaço que valoriza tanto a revelação de novos talentos quanto a celebração de grandes lendas da música. O pop contemporâneo vem muito bem representado na 13ª edição do LollaBR. Sabrina Carpenter desembarca no Brasil com os sucessos de seus álbuns “emails i can’t send”, “Short n’ Sweet” e “Man’s Best Friend” que será lançado nesta sexta-feira (29) e já chega com o hit “Manchild”.
A obra promete letras ainda mais sinceras e representará uma nova fase de carreira da cantora, que optou por não prolongar mais a sua “Short n’ Sweet era”, responsável pela conquista de 2 Grammys e um sucesso global. Atendendo aos tantos pedidos de ‘Come to Brazil!’, estreando no país no palco do festival, a icônica Chappell Roan, dona de hits como “Pink Pony Club” e “HOT TO GO!”, a artista atraiu o público global com suas letras impactantes e performances de tirar o fôlego. Outro destaque será o show da Lorde, que chega no Autódromo de Interlagos com sucessos de anos, como “Ribs”, “Supercut” e “Royals”, além de seu novo projeto de sucesso mundial, “Virgin”.
Em nova fase na carreira, também com obra recém-lançada, chega pela primeira vez em show solo no país, Tyler, The Creator, que lançou recentemente seu álbum “DON’T TAP THE GLASS “. Entre os headliners, as músicas novas não param, confirmado para edição de 2026 do festival, Deftones, referência do metal alternativo, também vem ao evento com seu 10° álbum lançado, “private music”, e vai movimentar o público. Completando a lista, Skrillex, soma nove estatuetas do Grammy. Seu quinto EP, lançado em 2011, “Bangarang”, conquistou a 14ª posição na Billboard 200, e, “Recess”, seu primeiro álbum, alcançou o 4º lugar no chart. Entre suas parcerias mais marcantes está a música “Where Are Ü Now”, com Justin Bieber e Diplo.
Grandes nomes também retornam ao país, como Lewis Capaldi após um hiato para cuidar da saúde, vem ao Lollapalooza Brasil em fase de recomeço, mas trazendo seus grandes hits como “Someone You Love”.
Sucessos do Lollapalooza Chicago desembarcam no Brasil
A edição histórica de 2025 do festival em Chicago contou com quatro dias de pura música boa. Entre os nomes que fizeram sucesso com o público, e aumentaram as expectativas para o line-up do Lolla BR, estavam Doechii, Katseye, Marina e Djo, confirmados agora para a edição brasileira. Vencedora de um Grammy de Melhor Álbum de Rap com “Alligator Bites Never Heal”, Doechii, coleciona fãs por onde passa e no Lolla Chicago contou com uma setlist de sucessos, com hits como “Anxiety”, “Alter Ego” e “Catfish”.
A primeira apresentação da Katseye no Lollapalooza Brasil já tem data marcada. A banda, que encantou a multidão com coreografias elaboradas e ritmos dançantes no Grant Park, em Chicago, chega em São Paulo com a mesma energia. Retornando ao festival, Marina volta após um show que encantou os fãs americanos e o público brasileiro. Pela primeira vez no Brasil ano que vem, Djo, vem com seu novo álbum “The Cruz”, na mala de mão. A música “End of Beginning”, foi um dos momentos altos no show do artista, no Lolla de Chicago.
Estreias no Brasil
O Lollapalooza Brasil 2026 mantém sua tradição de lançar tendências e renovar o cenário musical, com nomes que se apresentam pela primeira vez no país. Esta edição será marcada pela estreia de 17 artistas inéditos, mantendo seu padrão de apresentar ao público local os grandes fenômenos da música global.
Entre os destaques que sobem ao palco pela primeira vez no Brasil estão 2hollis, dono dos sucessos “poster boy” e “jeans”, e Addison Rae, que chega com seu álbum de estreia “Addison”. A peça conta com as músicas “Diet Pepsi” e “Fame is a Gun”, em ascensão no mundo pop, a artista conta com trajetória bem-sucedida nas redes sociais.
O público ainda poderá dançar ao som dos sets do carismático DJ Diesel, do produtor britânico Hamdi, BUNT. e da dupla Brutalismus 3000, que vem redefinindo a cena no exterior. A esperada Chappell Roan, a banda australiana Royel Otis e The Dare também integram a lista de novatos no festival brasileiro que já conquistaram multidões mundo afora.
Na cena alternativa, o Viagra Boys e o grupo TV Girl chegam ao Brasil pela primeira vez, ao lado dos astros do K-pop RIIZE, que farão sua aguardada estreia em solo brasileiro. O japonês ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U vem para transformar o Lolla em uma pista dançante, e a compositora britânica Lola Young adiciona sua voz potente e intimista para agitar os fãs brasileiros.
Confira todas as atrações
Sabrina Carpenter
Tyler, The Creator
Chappell Roan
Deftones
Lorde
Skrillex
Doechii
Turnstile
Lewis Capaldi
Cypress Hill
Peggy Gou
Kygo
Interpol
Addison Rae
Katseye
Brutalismus 3000
Ben Böhmer
Lola Young
Edson Gomes
Marina
Djo
FBC
TV Girl
Mu540
Riize
Men I Trust
¥ousuke ¥ukimatsu
Royel Otis
Bunt.
D4vd
2hollis
The Dare
Viagra Boys
DJ Diesel
Horsegiirl
N.I.N.A
Foto em Grupo
Balu Brigada
The Warning
Róz
Hamdi
Negra Li
Atkô
Idlibra
Mundo Livre S/A
Agnes Nunes
Zopelar
Aline Rocha
Febre90s
Scalene
Oruã
Orquidea
Varanda
Alírio
Papisa
Terraplana
Cidade Dormitório
Nina Maia
Marcelin O Brabo
Stefanie
Worst
Crizin da Z.O.
Jadsa
Papangu
Blackat
Bruna Strait
Analu
Artur Menezes
Jonabug
Entropia
Hurricanes
Camila Jun
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.