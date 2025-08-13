Venda-geral para o Lollapalooza Brasil 2026 começa nesta quinta-feira

Até o momento, as atrações do festival ainda não foram anunciadas; entradas disponíveis incluem o Lolla Pass, que permite a ida nos três dias do festival

O Lollapalooza Brasil iniciará a venda de ingressos para o público em geral nesta quinta-feira (14), a partir das 12h, através da plataforma Ticketmaster e na bilheteria física no Shopping Ibirapuera. O evento está programado para ocorrer entre os dias 20 e 22 de março, no autódromo de Interlagos, localizado em São Paulo. Até o momento, as atrações do festival ainda não foram anunciadas. Os ingressos disponíveis incluem o Lolla Pass, que permite a entrada nos três dias do festival. Os preços são os seguintes: o Lolla Pass custa de R$ 792,00 a R$ 1.863,53.

Além do Lolla Pass, o festival oferece outras categorias de ingressos, como o Lolla Comfort Pass by Bradesco, que tem preços que variam de R$ 1.623,50 a R$ 3.820,00. Já o Lolla Lounge Pass, que proporciona uma experiência diferenciada, custa de R$ 3.512,00 a R$ 4.583,53.

A meia-entrada é destinada a estudantes, pessoas com mais de 60 anos, jovens de baixa renda, profissionais da educação e pessoas com deficiência. Para quem optar pela entrada social, é necessário fazer uma doação de R$ 20 para instituições parceiras, garantindo um desconto de 45%.

