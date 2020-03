Lollapalooza Brasil é adiado para dezembro devido ao coronavírus

Por causa do coronavírus, Lollapalooza Brasil acontecerá entre os dias 4 e 6 de dezembro

Reprodução/YouTube Strokes, atração do Lollapalooza, está confirmado para as novas datas do festival



A produtora TimeForFun anunciou nesta sexta-feira (13) o adiamento do Lollapalooza Brasil para o fim do ano devido à pandemia do coronavírus. O festival acontecerá entre os dias 4 e 6 de dezembro, ainda em São Paulo.

Segundo comunicado divulgado nas redes sociais, os headliners Guns N’ Roses, Travis Scott e The Strokes estão confirmados para as novas datas.

A organização confirmou que os ingressos comprados para as datas originais continuarão válidos para as novas datas, com opção de reembolso. Novas orientações serão divulgadas em breve.

Nesta quinta-feira (12), as edições do Chile e da Argentina do Lollapalooza também foram adiadas. No Brasil, o festival estava programado para acontecer entre os dias 3 e 5 de abril.

Além dos headliners, também estavam confirmados Lana Del Rey, Gwen Stefani, Charli XCX, Vampire Weekend, Rita Ora e dezenas de artistas.