Lollapalooza Brasil é adiado novamente para março de 2022; veja novas datas

Festival de música continuará no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo

Reprodução Lollapalooza Brasil muda novamente de data



Com a pandemia da Covid-19 ainda descontrolada no Brasil, o Lollapalooza informou no fim da tarde desta quarta-feira, 28, que irá adiar novamente o evento. Um dos maiores festivais de música do mundo tinha como data inicial abril de 2020, mas precisou ser adiado devido o início da pandemia. Os organizadores então anunciaram uma nova data para dezembro de 2020, que posteriormente foi prorrogada para setembro de 2021 e novamente adiada para março de 2022 nos dias 25, 26 e 27. Em comunicado postado nas redes sociais, a organização do festival informou que “com a emergência de saúde pública de importância internacional, ficou cada vez mais claro que não será possível realizar em 2021 o fim de semana espetacular que vocês amam”.

O evento se mantém no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, e os ingressos comprados para 2020 continuam válidos para a edição do próximo ano. A responsável pelos ingressos do festival, a Tickets Fourfun, já informou que não irá devolver o dinheiro ao público, mas que quem desejar pode trocar o valor da entrada do Lollapalooza por qualquer outro evento da T4F até o dia 31 de dezembro de 2022. O comunicado ainda informa que é possível trocar o dia escolhido, sendo que mais informações serão divulgadas em breve. O line-up do Festival ainda não foi confirmado, mas é de conhecimento que muitos dos artistas confirmados em 2020 não devem participar do evento em 2022.