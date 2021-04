Atriz de ‘Game of Thrones’ revela que engravidou na pandemia e filha nasceu em janeiro

Natalie Dormer brincou dizendo que, por conta do isolamento, muitos bebês vão nascer nesse período

Divulgação/HBO/28.04.2021 Natalie Dormer interpretou Margaery Tyrell na série 'Game of Thrones'



A atriz Natalie Dormer, que ficou conhecia por interpretar Margaery Tyrell na série “Game of Thrones”, revelou que já é mãe de uma menina e que sua filha nasceu em janeiro deste ano. “É a coisa perfeita a se fazer durante uma pandemia: engravidar e ter um bebê. Eu sinto que provavelmente estou sendo um pouco clichê, mas minha filha, provavelmente, estará sentada em um bar daqui 30 anos dizendo: ‘Sim, eu sou um bebê Covid’. Acho que muitos bebês vão nascer nessa pandemia, por que o que mais as pessoas poderiam fazer?”, brincou a artista de 39 anos durante sua participação no podcast That’s After Life!. A estrela de “GoT” segue sendo discreta e, após a entrevista, não falou o nome e nem divulgou nenhuma foto da sua primeira filha, fruto do relacionamento com o ator David Oakes, nas redes sociais.

A mãe de primeira viagem disse que mesmo a menina tendo apenas algumas semanas de vida, ela já mudou a forma como ela enxerga o mundo. “Ela tem apenas três meses e é uma alegria absoluta na minha vida”, afirmou a artista, que também brincou dizendo que nunca mais vai reclamar de passar horas no set de filmagem porque percebeu que dureza mesmo é perder noites de sono. Natalie já está se preparando para voltar ao trabalho e contou que tem esperança de conseguir um papel em um espetáculo teatral em Londres, onde mora, para assim ficar perto da sua família. Segundo a atriz, é comum no meio artístico as crianças terem babás e ficarem nos bastidores das filmagens, mas seu desejo é voltar aos palcos de West End, a Broadway londrina. “Seria o momento perfeito para voltar ao o palco, porque assim eu poderia ficar com ela o dia todo, mas com a Covid-19, quem sabe quando isso vai acontecer”, concluiu a artista.