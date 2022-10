Lollapalooza divulga line-up de 2023 com shows de Blink-182 e Billie Eilish

Drake, Tame Impala, Rosalía e Lil Nas X também estão entre as atrações principais do festival

Reprodução/YouTube/Blink-182 Blink-182 será uma das atrações do Lollapalooza 2023



O line-up do Lollapalooza 2023 foi divulgado nesta terça-feira, 11. O evento terá como atrações principais: Drake, Billie Eilish, Blink-182, Tame Impala, Rosalía e Lil Nas X. A décima edição do festival acontece nos dias 24, 25 e 26 de março no Autódromo de Interlagos. Confira todos os nomes confirmados:

