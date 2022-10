Paramore anuncia shows em São Paulo e Rio de Janeiro em 2023

Banda estava cotada para tocar no Lollapalooza, mas vem antes para shows solo

Reprodução/Facebook Hayley, Taylor e Zac voltam ao país para nova turnê em 2023



O Paramore está de volta depois de uma pausa de cinco anos e anunciou show no Brasil nesta quarta-feira, 5. Serão duas apresentações: dia 09 de março de 2023 no Rio de Janeiro e 11 de março em São Paulo. A apresentação no Rio será no Qualistage, na Barra da Tijuca, e os valores de ingressos vão de R$ 225 (meia pista) até R$ 800 (inteira premium). Os ingressos começam a ser vendidos em 10 de outubro, na próxima segunda-feira, às 10h (horário de Brasília) pelo site da Tickets ForFun. Já em São Paulo, o show será no Centro Esportivo Tietê com ingressos de R$ 200 (meia pista) a R$ 780 (inteira pista premium). As vendas abrem na sexta-feira, dia 7, ao meio dia. O Paramore estava cotado para tocar no Lollapalooza Brasil, em SP, no fim do mês de março. A banda lançou recentemente o single ‘This is Why’, do próximo álbum de estúdio que será lançado em fevereiro.