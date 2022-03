Lollapalooza divulga que A Day To Remember e Alexisonfire farão parte do Lolla Parties

Bandas, que estão no line-up do festival, farão shows no Audio Club, em São Paulo, em 24 de março

Reprodução/Instagram/lollapaloozabr A Day To Remember e Alexisonfire são confirmadas no Lolla Parties



O Lollapalooza Brasil divulgou nesta quinta-feira, 3, que as bandas de pop punk A Day To Remember e Alexisonfire farão parte do Lolla Parties, que são apresentações feitas por artistas que estão no line-up do festival em casas de shows. As bandas vão se apresentar na Audio Club, em São Paulo, no dia 24 de março e os ingressos já estão à venda no site da T4F. Já no Lollapalooza, as apresentações vão acontecer no sábado, 26. A banda australiana King Gizzard & The Lizard Wizard também vai participar do Lolla Parties e o show extra vai acontecer no Cine Joia, também em São Paulo, no dia 23 de março. O Lollapalooza 2022 está marcado para os próximos dias 25, 26 e 27 de março no Autódromo de Interlagos. Os ingressos comprados para a edição de 2020, cancelada por conta da pandemia, continuam válidos. Vale lembrar que para entrar no local do evento será necessário apresentar o comprovante de vacina contra a Covid-19 com ao menos duas doses. O uso de máscaras será obrigatório e só será permitida a retirada para consumir alimentos e bebidas. Clique aqui para conferir o line-up do festival.