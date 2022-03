Lollapalooza é interrompido por risco de raios; fila quilométrica se forma na entrada

Retorno aconteceu por volta das 15h; apresentações do rapper Rashid e do Planta e Raiz foram canceladas

Jovem Pan/Victoria Bechara Lollapalooza interrompeu show 'devido às condições meteorológicas'



Os shows do terceiro dia do Lollapalooza 2022 foram interrompidos na tarde deste domingo, 27, por risco de raios e a entrada do público também foi barrada, formando uma fila quilométrica do lado de fora do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A assessoria de imprensa do evento informou à Jovem Pan que os shows do rapper Rashid, que aconteceria às 13h45 no Palco 1, e do Planta e Raiz, que começaria no mesmo horário no Palco 3, foram cancelados para o restante do line-up seguir como o programado. As pessoas que já estavam dentro do festival no momento da paralisação foram orientadas a ficar longe dos palcos.

Nas redes sociais, os organizadores do Lollapalooza informaram: “Devido às condições meteorológicas nos arredores do Autódromo de Interlagos, os shows foram interrompidos. As apresentações voltam em breve”. A retomada, tanto das apresentações quanto da entrada, aconteceu por volta das 15h. Como muitas pessoas ficaram aglomeradas do lado de fora do evento, a entrada aconteceu de forma mais lenta após o retorno. Neste domingo, o festival conta com apresentações de Martin Garrix, Marina Sena e Gloria Groove. O Foo Fighters, que encerraria o Lollapalooza, cancelou o show após a morte do guitarrista Taylor Hawkins, e, no lugar, haverá uma homenagem ao músico feita por Emicida, Rael, Criolo, Planet Hemp, DJ Kl Jay, DJ Nyack, Bivolt, Drik Barbosa e Rael.