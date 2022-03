Emicida, Rael, Criolo e Planet Hemp farão homenagem à Taylor Hawkins no Lollapalooza

Baterista da banda Foo Fighters foi encontrado morto no hotel em Bogotá na sexta-feira, 25; grupo cancelou toda a turnê na América do Sul, incluindo o show no Brasil

Reprodução/Instagram Emicida vai fazer uma apresentação em homenagem a Taylor Hawkins, baterista da banda Foo Fighters



Após o cancelamento do show do Foo Fighters devido ao falecimento do baterista Taylor Hawkins, na sexta-feira, 25, a organização do Lollapalooza anunciou que Emicida, Rael, Criolo, Planet Hemp, DJ Kl Jay, DJ Nyack, Bivolt, Drik Barbosa e Rael farão uma apresentação em homenagem ao musico. O baterista da banda foi encontrado morto no hotel em Bogotá. O grupo cancelou toda a turnê na América do Sul, incluindo o show no Brasil. O Lollapalooza informou que a apresentação dos artistas será às 20h30 e em seguida haverá um tributo ao músico. A morte de Taylor Hawkins não pegou apenas os fãs de surpresa, vários artistas também foram surpreendidos com a notícia e usaram as redes sociais para lamentar o falecimento do músico. A causa da morte está sendo investigada pela polícia local.