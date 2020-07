Com Paul McCartney e Chance The Rapper, Lollapalooza divulga line-up de edição online

Sem evento presencial, festival exibe lives no YouTube entre os dias 30 de julho e 2 de agosto

Divulgação Lolla 2020 foi cancelado nos EUA por causa de pandemia do coronavírus



O Lollapalooza EUA divulgou nesta segunda-feira (27) o line-up de sua edição online, que acontece entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, mesma data do evento original. Em junho, o festival cancelou sua versão presencial por causa da pandemia de coronavírus. De graça e no YouTube, o Lolla fará transmissões dos shows de Paul McCartney, Alabama Shakes, Chance The Rapper, Ellie Goulding, H.E.R., Kali Uchis, Khalid, Tyler The Creator e muitas outras atrações.

A agenda completa com os horários será divulgada na quarta-feira (29). Além dos shows, o evento terá participações especiais como a de Michelle Obama, que deve discursar com as demais celebridades durante intervalos das apresentações.

Veja o line-up completo: