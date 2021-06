Lorde lança o clipe de ‘Solar Power’, seu primeiro single desde 2017; assista

Cantora aparece em clima praiano se divertindo com dançarinos

Reprodução/ Youtube

A cantora Lorde está de volta. Depois de quatro anos sem novos projetos desde seu último álbum “Melodrama”, de 2017, a neozelandesa lançou nesta quinta-feira, 10, o videoclipe de ‘Solar Power’ (Energia Solar), o primeiro single de seu próximo álbum, ainda sem data de estreia. A música é uma parceria de composição de Lorde com Jack Antonoff (Bleachers). A letra fala sobre a chegada do verão e as alegrias da natureza nessa época do ano. O clipe segue um clima praiano com a cantora intercalando cenas com dançarinos. Os fãs fizeram algumas referências ao filme ‘Midsommar’ pela estética das roupas da gravação. Assista abaixo e deixe sua opinião: