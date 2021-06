Carla Diaz revela se está namorando Arthur após rumores de encontros às escondidas

Atriz disse que conversou com o crossfiteiro após o ‘BBB 21’ e, juntos, decidiram o futuro da relação

Reprodução/Globo/10.06.2021 Carla Diaz disse que não está namorando Arthur Picoli após o 'BBB 21'



A atriz Carla Diaz resolveu abrir o jogo e falar sobre sua atual relação com o educador físico Arthur Picoli. O casal viveu um affair polêmico, que chegou a ser considerado abusivo, dentro do “BBB 21” e, desde que deixaram o reality, muitos fãs especulam uma possível reconciliação. O jornal Extra divulgou nesta quinta-feira, 10, que Carla teria sido vista por vizinhos do crossfiteiro visitando o apartamento de Arthur, no Rio de Janeiro. Carla desmentiu que está namorando com o brother de Conduru, Espírito Santo, e sua prioridade no momento é o trabalho. “Eu sempre fui muito discreta sobre a minha vida afetiva. Logo, esse é um assunto que não irei mais retomar, mas venho aqui em respeito aos meus fãs porque não acho justo criarem uma expectativa falsa em vocês. Eu e Arthur conversamos, sim, logo depois que saímos do programa e concordamos que aqui fora a vida é outra. Ou seja, não estamos juntos! Eu estou solteira. Estou totalmente focada no meu trabalho e realizada como nunca estive, com diversos projetos e coisas incríveis. A parte linda que restou disso tudo são vocês, fãs que foram e continuam sendo tão carinhosos com a gente”, escreveu a artista. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Carla apenas reproduziu o relato feito por ela nas redes sociais. Já a assessoria de Arthur não deu retorno.

Eu sempre fui muito discreta sobre a minha vida afetiva. Logo, esse é um assunto que não irei mais retomar, mas venho aqui em respeito aos meus fãs porque não acho justo criarem uma expectativa falsa em vocês.

Eu e Arthur conversamos sim logo depois que saímos do programa..

E concordamos que aqui fora a vida é outra. Ou seja, não estamos juntos! Eu estou solteira. Estou totalmente focada no meu trabalho e realizada como nunca estive, com diversos projetos e coisas incríveis…