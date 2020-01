Louis Tomlinson lança o primeiro álbum solo; ouça ‘Walls’

Reprodução/Instagram Primeiro álbum solo do artista chegou na íntegra nesta sexta (31)



Louis Tomlinson disponibilizou seu primeiro álbum solo, “Walls”, em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (31).

O disco de estreia do ex-One Direction chega com 12 faixas, incluindo as previamente divulgadas “Don’t Let It Break Your Heart“, “We Made It”, “Kill My Mind“, “Two of Us” e a música-título “Walls“.

Em bate-papo com a Apple Music, o cantor falou sobre buscar sua personalidade no novo trabalho. “Estou ciente de que, até certo ponto, estou nadando contra a maré”, disse. “Tive todo esse sucesso incrível com o One Direction, percebi que seria melhor seguir meu coração”, completou.

Tomlinson desembarca no Brasil em maio para duas apresentações, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Esta será a segunda vez que o cantor virá ao país, mas a primeira sozinho. Em 2014, o One Direction fez shows em São Paulo e no Rio, e aproveitaram a passagem para conhecer os principais pontos turísticos da cidade litorânea.

