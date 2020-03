Christina Aguilera lança música para novo ‘Mulan’; ouça ‘Loyal Brave True’

Reprodução/Instagram Cantora também fez parte da trilha sonora da animação original, de 1998



A Disney lançou nesta sexta-feira (6) a canção inédita “Loyal Brave True”, de Christina Aguilera, para o live-action de “Mulan“. A faixa ganhou um lyrics video para o YouTube.

No desenho original, de 1998, a cantora também integrou a trilha sonora da produção como uma das intérpretes da música “Reflection”.

Previsto para chegar aos cinemas em março, a bilheteria mundial de “Mulan” corre o risco de ser impactada pelo surto de coronavírus. Na China, o lançamento do filme foi adiado indefinidamente pelo estúdio.

O longa, dirigido por Niki Caro, tem um elenco completamente asiático, liderado por Liu Yifei no papel principal. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, ela expressou preocupação: “É muito pesado pensar sobre isso [epidemia do coronavírus]. (…) Estou esperando por um milagre.”

Ouça ‘Loyal Brave True’: