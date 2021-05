Luan Santana convida Juliette para estrelar clipe de sua nova música

Cantor também abriu as portas da Sony Music Brasil, sua gravadora, para a maquiadora gravar músicas

Reprodução/ Canal Multishow Convite aconteceu durante a edição do 'BBB A Eliminação' desta quarta-feira, 5



Juliette conquistou não só o BBB 21, mas o coração de muita gente pelo Brasil, inclusive de um de seus maiores ídolos: Luan Santana. Em participação no programa ‘BBB A Eliminação’, do canal Multishow, a maquiadora e campeã do programa recebeu dois convites do cantor. Em chamada de vídeo, Luan chamou Juliette para estrelar o clipe de sua nova música ‘Morena’ que ele escreveu em parceria com Shylton Fernandes, conterrâneo da advogada, e outros quatro compositores. Ele disse que teve a ideia de chamá-la assistindo ao reality e só podia fazer o convite com ela fora da casa. Depois de Juliette ficar visivelmente envergonhada com o convite, Luan fez outro. Ele contou que conversou com o presidente da Sony Music Brasil, Paulo Junqueiro, sua gravadora, que ofereceu um contrato para a advogada gravar suas músicas. “A gente ama ouvir você cantar. Ele disse ‘diz pra ela que as portas da Sony Music estão abertas para você baterem o papo’. Não sei se é uma vontade sua”, disse o cantor. Depois de todos os participantes puxarem o coro “aceita”, Juliette respondeu que topa ser a musa do clipe, mas que ainda vai estudar um pouquinho de música porque não tem muita técnica.

Assista abaixo o pedido e um trecho da nova música de Luan Santana:

juliette recebendo os convites de participar do clipe com o luan santana e entrar para gravadora sony music JULIETTE NO MULTISHOW pic.twitter.com/JSd5AClffb — nat (@ohkillingme) May 6, 2021