Lucas Lucco cancela shows após recomendação médica; saiba o que houve

Cantor sertanejo foi diagnosticado com dengue e precisará ficar de repouso pelo resto da semana

Reprodução/Instagram/lucaslucco Lucas Lucco foi diagnosticado com dengue e cancelou shows



O cantor Lucas Lucco precisou cancelar seus compromissos profissionais dos próximos dias após ser diagnosticado com dengue. O aviso foi publicado nas redes sociais do artista na última terça-feira, 17: “A equipe de Lucas Lucco informa que devido ao diagnóstico positivo para dengue, as participações e shows que o cantor realizaria essa semana estão sendo cancelados”. A nota também fala do estado de saúde do artista: “Lucas encontra-se em recuperação e por recomendação médica, permanecerá em repouso. Agradecemos o carinho e compreensão de todos”. A equipe do sertanejo não especificou quais apresentações foram canceladas e a última agenda de shows divulgada nas redes sociais do artista é de dezembro do ano passado. Por esse motivo, ele foi um dos famosos especulados como possível participante do “BBB 23”, mas Lucas não entrou na casa mais vigiada do Brasil. O artista, que emplacou hits como Mozão e 11 Vidas, vai lançar ainda esta semana o volume 2 do EP “777”. “Não sei vocês, mas já estou pronto para o lançamento do dia 20/01”, postou o cantor no início da semana.