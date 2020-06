Ludmilla anuncia lançamento de ‘Cobra Venenosa’ após expor briga com Anitta

Reprodução/Instagram Cantora divulgou lançamento de nova música para o início de julho



Ludmilla anunciou na segunda-feira (15) o lançamento de sua próxima música, “Cobra Venenosa”, que chegará às plataformas digitais no dia 3 de julho.

Em vídeo no Instagram, a funkeira cantou parte da faixa, anunciada no mesmo dia em que ela publicou um vídeo de 10 minutos sobre a briga com Anitta.

Entre os versos de “Cobra Venenosa”, Lud canta: “Eu disse limpa, limpa, antes que caia dentro; no cantinho da boca escorrendo o seu veneno”, “Cobra invejosa, não sai do lugar; fica me difamando pra poder me atrapalhar” e “Dá tempo de você mudar, sua mandada, aproveita, o muro tá baixo”.

Os fãs, é claro, associaram a canção diretamente com Anitta. No vídeo publicado ontem, Ludmilla revelou os bastidores do rompimento com a parceria de “Onda Diferente”. A faixa, que conta ainda com o rapper Snoop Dogg, teve sua composição questionada por fãs e foi o estopim da briga entre as cantoras.

Ouça um trecho de ‘Cobra Venenosa’: