‘Cobra Venenosa’: Com sósia de Anitta, Ludmilla sela a paz em novo clipe

Faixa sincerona chega às plataformas digitais semanas após alfinetadas entre cantoras

Reprodução/Instagram Lud mandou o papo: 'Cobra invejosa não sai do lugar'. Vixe!



O novo hit de Ludmilla finalmente está entre nós! Saiu nesta sexta-feira (3) o clipe do single “Cobra Venenosa”, música sincerona em que a funkeira não poupou papas na língua para falar umas verdades a quem quiser ouvir.

No vídeo, Ludmilla aparece em um cenário à lá “Mad Max”, mas uma personagem enigmática parece referenciar Anitta – a música é lançada semanas após a briga entre as cantoras ganhar novo capítulo. Apesar dos versos ácidos da canção, Lud parece selar a paz com a rival ao cumprimentá-la no clipe.

Em um vídeo de 10 minutos, Lud desabafou no mês passado sobre a treta com a Poderosa por causa da composição de “Onda Diferente”. Anitta não rebateu publicamente e a situação entre as duas parece ter se acalmado.

Entre os versos de “Cobra Venenosa”, Lud canta: “Eu disse limpa, limpa, antes que caia dentro; no cantinho da boca escorrendo o seu veneno”, “Cobra invejosa, não sai do lugar; fica me difamando pra poder me atrapalhar” e “Dá tempo de você mudar, sua mandada, aproveita, o muro tá baixo”.

Ouça ‘Cobra Venenosa’: