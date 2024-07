Ludmilla conquista posto de artista pop mais ouvida no Spotify no primeiro semestre de 2024

São 23 músicas lançadas neste período, o que colocou a diva na marca de 233 milhões de reproduções na plataforma

Reprodução/Instagram/@ludmilla Cantora ultrapassou Anitta na plataforma



A cantora Ludmilla conquistou o posto de artista pop que mais recebeu streams no Spotify com os hits lançados no primeiro semestre deste ano. No total, são 23 músicas lançadas neste período, o que colocou a diva na marca de 233 milhões de reproduções na plataforma. Em fevereiro deste ano, em parceria com Ivete Sangalo, ambas conquistaram o 1º lugar na plataforma com a música “Macetando”. Ainda em fevereiro, a musa do pop lançou o álbum Numanice #3, que já possui mais de 50 milhões de streams. Já no mês de abril, com o single “Pinã Colada”, um feat com o colombiano Yan Castro, também faz parte da lista de músicas mais ouvidas. Em junho, Lud estreiou a quarta edição do Lud Session, projeto acústico que foi lançado em 2021 e já teve grandes participações. A última gravação foi com a cantora IZA, após muitos pedidos dos fãs. Agora, a cantora se prepara para a estreia da turnê Numanice #3, que vai percorrer as principais cidades do país e, pela primeira vez, vai ao exterior com shows em Lisboa e Miami.