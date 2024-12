Ludmilla e Brunna Gonçalves revelam o sexo do ‘Baby Brumilla’

Evento ocorreu no Rio de Janeiro e contou com uma emocionante revelação, marcada por fogos de fumaça rosa

Ludmilla e Brunna Gonçalves celebraram um chá revelação para descobrir o gênero do bebê que esperam. O evento, que gerou grande expectativa, revelou que o casal terá uma menina, e a novidade foi amplamente divulgada nas redes sociais. O chá, intitulado Baby Brumilla, ocorreu no Rio de Janeiro e contou com uma emocionante revelação, marcada por fogos de fumaça rosa. A gravidez foi anunciada de forma especial durante um show de Ludmilla em novembro, quando a artista fez um gesto carinhoso ao beijar a barriga de Brunna, momento que foi registrado em vídeo. Desde 2017, Brunna e Ludmilla compartilham uma história de amor e cumplicidade, tendo oficializado a união em 2019. A expectativa pela chegada da filha tem gerado muitas felicitações e mensagens de apoio dos fãs e amigos do casal.

Publicado por Sarah Paula

