Ludmilla realiza sonho ao conhecer Beyoncé: ‘Dia mais feliz da minha vida’

Funkeira teve a oportunidade de conhecer a cantora nos bastidores do ‘Club Renaissance’, evento que ocorreu em Salvador

Reprodução/Instagram/@ludmilla Ludmilla foi uma das convidadas especiais da festa de pré-estreia e gravou um vídeo pulando de alegria após o encontro



A cantora Ludmilla teve a oportunidade de realizar um sonho ao conhecer a também cantora Beyoncé na noite desta quinta-feira, 21. A diva pop norte-americana fez uma visita surpresa ao Brasil e marcou presença no “Club Renaissance”, em Salvador, onde aconteceu o lançamento do filme “Renaissance: A Film by Beyoncé”, que retrata sua atual turnê mundial. Ludmilla foi uma das convidadas especiais da festa de pré-estreia e gravou um vídeo pulando de alegria após o encontro. “Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Obrigada, meu Deus. Estoura o champagne, estoura tudo”, comemorou a cantora brasileira. Em seguida, a funkeira incentivou seus fãs a nunca desistirem de seus sonhos e lembrou a época em que usava o nome artístico com referência à Beyoncé. “MC Beyoncé, sempre foi por você. Obrigada por não ter desistido”, completou.

Ludmilla compareceu ao evento acompanhada de Brunna Gonçalves e de sua irmã, Luane Salles, que também compartilhou sua emoção nas redes sociais. “Ainda sem acreditar que vivi esse momento”, escreveu Luane. Além disso, ela compartilhou uma publicação do empresário Preto Zezé, que revelou detalhes do encontro entre as duas artistas nos bastidores. “Me emocionei ao ouvir Ludmilla contar para Beyoncé que começou sua carreira como MC Beyoncé. Bey sorriu e elogiou Lud. Mal sabe Lud que a mensagem da noite foi saber que ela estacionou seu jato ao lado do jato de Beyoncé. Voa alto, preta. Te amo e admiro”, escreveu o empresário.