Beyoncé desembarca em Salvador para evento de lançamento de filme

Artista norte-americana chegou a capital baiana na noite desta quinta-feira, 21

Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Beyoncé é esperada em evento na capital baiana



A cantora norte-americana Beyoncé desembarcou em Salvador-BA na noite desta quinta-feira, 21. A artista estará presente no evento “Club Renaissance”, que marca a pré-estreia do filme “Renaissance: a film by Beyoncé”, que acontece no Centro de Convenções. Salvador foi a primeira cidade brasileira a receber o longa. A cantora agitou as redes sociais ao publicar uma foto, em seu Instagram, do cavalo prateado, ícone da Renaissance Tour, saindo de um avião. Aliado a isso, os internautas relataram que havia muitos comboios pela cidade. As suspeitas dos fãs se confirmaram após uma postagem da Guarda Civil Municipal do município, onde mostra a corporação fazendo a escolta da artista. “Ladies and Gentlemen: Are you ready? Porque a gente sempre está! GCM fazendo a escolta da diva Beyoncé”, escreveu a GCM pelo Instagram.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a entrada e o discurso de Beyoncé na festa desta quinta. Aos presentes, incluindo um grupo de fãs que estava na estreia do filme nos cinemas, a cantora exaltou a cidade: “Obrigada por todo apoio ao longo dos anos. Não há ninguém como vocês. A primeira e única, Bahia! Quero que aproveitem o resto da noite, estou tão feliz de ver vocês”, declarou a diva pop. O “Renaissance: a film by Beyoncé” mostra como foi o processo criativo por trás da turnê mundial “Renaissance”, que aconteceu neste ano. O “Club Renaissance” foi realizado em diversas cidades do mundo em 39 cidades diferentes da Europa e da América do Norte. A cantora não passou pelo Brasil

A produção apresenta o processo criativo por trás da turnê mundial “Renaissance“, que aconteceu neste ano, Neste perído, foram 59 shows . O “Club Renaissance” foi organizado em várias cidades do mundo. A produção também exibe momentos de Beyoncé com sua família. Em algumas ocasiões, o evento contou com a presença de outras celebridades, como Doja Cat, Kendrick Lamar, Tyler, The Creator, Jay-Z, além da própria Beyoncé. A cantora subiu em um palco enrolada em uma bandeira da Bahia e deixou um recado aos fãs brasileiros. “Eu estou muito feliz de estar aqui, amo muito vocês”.