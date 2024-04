Ludmilla responde a acusações de intolerância religiosa após show no Coachella

A cantora Ludmilla usou o “X” (antigo Twitter) nesta segunda-feira (22) para se defender de acusações de intolerância religiosa em seu show no Coachella. Durante a apresentação, uma faixa com a frase “Só Jesus expulsa o tranca rua das pessoas” foi exibida, gerando polêmica. A artista afirmou que a imagem foi tirada de contexto. Ela ressaltou que o vídeo exibido durante a música “Rainha da Favela”, um dos hits de Ludmilla, que buscou retratar a realidade das favelas, sem filtros. “Rainha da Favela apresenta a minha favela, uma favela real, nua e crua, onde cresci, mas infelizmente se vive muitas mazelas: genocídio preto, violência policial, miséria, intolerância religiosa e tantas outras vivências de uma gente que supera obstáculos, que vive em adversidades, mas que não desiste”, ela continuou, “Estou aqui pelo que é real e não essa versão vitrine importada para gringo achar que esse é um espaço que se reduz a funk, bunda e cerveja!”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Ludmilla reiterou que não deve ser limitada por sua origem e pediu para não ser colocada em uma posição contrária à sua essência: “Não me coloquem nesse lugar, vocês sabem quem eu sou e de onde eu vim. Não tentem limitar para onde eu vou. Respeito todas as pessoas como elas são, e independente de qualquer fé, raça, gênero, sexualidade ou qualquer particularidade de que façam elas únicas”.

Quando eu disse que vocês teriam que se esforçar pra falar mal de mim, eu não achei que iriam tão longe.

Hoje tiraram do contexto uma das imagens do video do telão do show em Rainha da Favela, que traz diversos registros de espaços e realidades a qual eu cresci e vivi por muitos… pic.twitter.com/sdP8JhoLmh

— LUDMILLA (@Ludmilla) April 22, 2024