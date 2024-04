Ludmilla será produzida por artista de beleza renomado da equipe de Beyoncé

Rokael Lizama já trabalhou com nomes como Rihanna, Mariah Carey e as irmãs Kardashian; os primeiros trabalhos do artista foram para revistas de moda e fotógrafos famosos

Reprodução/Instagram/@ludmilla A cantora Ludmilla fará sua estreia no festival Coachella, um evento de música realizado na Califórnia, Estados Unidos



A cantora Ludmilla fará sua estreia no festival Coachella, um evento de música realizado na Califórnia, Estados Unidos, entre os dias 12 e 21 de abril e escolheu Rokael Lizama para fazer parte do time da sua produção. O artista de beleza renomado já trabalhou com nomes como Beyoncé, Rihanna, Mariah Carey e as irmãs Kardashian. Rokael iniciou sua carreira em salões locais, onde desenvolveu um estilo único. Os seus primeiros trabalhos foram para revistas de moda e fotógrafos famosos. Seu talento logo chamou a atenção de celebridades e personalidades influentes do mundo do entretenimento. O beauty artist começou trabalhando com os cantores Drake e Kanye West. “Sempre acompanhei o Rokael pelo trabalho que ele fez com tantos artistas que admiro. E o Coachella é uma oportunidade única de me aproximar e desenvolver uma parceria com profissionais como ele. Estou feliz demais por essa colaboração que vai rolar”, conta Ludmilla em comunicado à imprensa. A artista vai se apresentar neste domingo (14) no palco Coachella Stage, a partir das 18h50, pelo horário de Brasília. Todo show será transmitido pelo canal oficial do festival no YouTube a partir das 23h40 no Brasil.