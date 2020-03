Ludmilla substitui Tierra Whack em festival em São Paulo

Tierra Whack desistiu do show desta sábado (7) por ‘uma decisão pessoal’

Reprodução/Instagram Ludmilla vai se apresentar no festival GLRS!, em São Paulo, no lugar de Tierra Whack



A rapper Tierra Whack cancelou o show que faria no festival GLRS!, em São Paulo, neste sábado (7). A informação foi confirmada pela produtora Time For Fun na noite desta sexta-feira (6), que também anunciou que Ludmilla irá substituir a americana.

De acordo com comunicado divulgado à imprensa, Tierra Whack desistiu do show por “uma decisão pessoal”. Ela era uma das três atrações internacionais do festival, que ainda terá Kylie Minogue e Little Mix – o grupo vai se apresentar sem uma das integrantes, Perrie.

Agora, Ludmilla se junta ao time nacional do GLRS!. Além dela, se apresentam Iza, Gaby Amarantos, Linn da Quebrada, MC Tha e Mulamba.

O festival GLRS! acontece neste sábado (7) e domingo (8) no Memorial da América Latina, em São Paulo.