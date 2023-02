Whindersson Nunes reage após ver que Luísa Sonza assistiu a seu show na Netflix

Humorista compartilhou e comentou um post feito pela cantora com quem foi casado de 2018 a 2020

Reprodução/Instagram/whinderssonnunes/luisasonza Whindersson Nunes repostou publicação de Luísa Sonza vendo seu novo show



O humorista Whindersson Nunes se manifestou após a cantora Luísa Sonza postar nas redes sociais que assistiu ao seu novo show, “Isso Não é Um Culto”, disponível na Netflix. A artista tirou uma foto da televisão na qual o ex-marido aparece e postou nos stories do Instagram. “Não dá”, escreveu Luísa, que também usou um emoji de coração. O posto gerou um burburinho entre os fãs e a artista foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter na noite de terça-feira, 21. Whindersson repostou a publicação da ex-mulher. “Até a mamacita assistiu ‘Isso Não é Um Culto’ na Netflix”, comentou o humorista fazendo uma referência a música MAMA.CITA (hasta la vista), lançada por Luísa em parceria com o cantor Xamã. Essa não é a primeira vez que o ex-casal demonstra ter uma boa relação atualmente. Em setembro do ano passado, Whindersson foi flagrado no cantinho palco curtindo o show da cantora no Rock in Rio. Os artistas começaram a namorar em 2016 e o casamento aconteceu em 2018. A separação foi anunciada em 2020 cercada de polêmicas, isso porque Luísa foi duramente atacada após ser acusada sem provas de que traiu o humorista com o cantor Vitão, com quem ela namorou após o fim do seu casamento.