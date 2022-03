Luísa Sonza chama Mauricio Meirelles de ‘escroto’ após provocação: ‘Tenta me humilhar’

Cantora se manifestou após humorista fazer um comentário ácido sobre sua performance na música

Reprodução/Instagram/luisasonza Luísa Sonza rebateu um comentário feito por Mauricio Meirelles



A cantora Luísa Sonza não gostou de um comentário feito pelo humorista Mauricio Meirelles e rebateu o artista nesta segunda-feira, 14, nas redes sociais. O desentendimento começou após o comediante fazer um comentário sobre o trabalho da cantora, que se apresentou no “BBB 22” no último sábado, 12: “Já entendemos que a Luísa Sonza transa muito ou precisa de mais uma música?”. Luísa compartilhou a publicação feita por Mauricio e disparou: “Já entendemos que esse cara é sem graça e precisa falar mal de mim para ver se o engajamento melhora. Estou te respondendo para dar a atenção que você tanto precisa, dica: me responde sendo mais escroto ainda, tenta me humilhar e etc., que garanto que sai em todos os sites e aí você consegue o que você quer”. Um seguidor disse que a cantora Penhasco “não deveria ter perdido tempo” em responder o humorista, que para o fã de Luísa é um artista sem talento. Com ironia, ela respondeu: “Eu sei, mas às vezes é bom a gente ajudar o próximo”.

Já entendemos q esse cara é sem graça e precisa falar mal de mim p ver se o engajamento melhora, tô te respondendo p dar a atenção q vc tanto precisa, dica: me responde sendo mais escroto ainda, tenta me humilhar etc q garanto q sai em todos os sites e aí vc consegue oq vc quer https://t.co/AZtyn7WJUX — LUÍSA SONZA 🍎 (@luisasonza) March 14, 2022