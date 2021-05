Luísa Sonza e Carol Biazin se beijam em clipe da música Tentação; confira

Canção foi lançada na noite desta quinta-feira, 6, e traz momento quente entre as duas cantoras; autora diz que vídeo traz “mensagem de libertação”

Divulgação/ Lana Pinho Nova música foi lançada na noite desta quinta-feira, 6



As cantoras Carol Biazin e Luísa Sonza lançaram a nova música “Tentação” nesta quinta-feira, 6, disponibilizada às 21h nas plataformas de streaming e no Youtube, onde ganhou um clipe no qual as duas se beijam e protagonizam um momento intenso. A música foi inteiramente composta por Carol e faz parte do álbum “Beijo de Judas”, que é uma das apostas da indústria. Do outro lado, Luísa se consolidou como um dos grandes nomes da música nacional, colecionando hits como “Braba”, “Boa Menina” e “Modo Turbo”. Carol disse ter tido dificuldades no início do clipe, mas foi se soltando ao longo do tempo. “A maior dificuldade foi no começo do clipe. Logo no início, a gente teve as primeiras cenas com mais contato e aproximação e eu fiquei mais presa e retida. As cenas foram tão difíceis pra mim que acabaram não entrando no clipe. Depois a gente se soltou e foi tranquilo. A equipe também estava numa vibe ótima, o que me tranquilizou. No final não foi tão assustador quanto achei que fosse. Foi a primeira vez que beijei alguém em um clipe e a Luísa também”, contou.

Carol também comentou sobre o beijo que acontece no fim do clipe, dizendo que “é muito natural” para ela e que as “pessoas precisam repensar esse desconforto”. “A gente representou isso com o beijo entre duas mulheres, que, para mim, é muito natural e para Luísa também. Faz parte de quem a gente é, nós somos assim. Só que a gente tem noção que isso pode incomodar e causar desconforto em algumas pessoas e essas pessoas precisam repensar esse desconforto. Porque estão se sentindo assim? Muita gente vai se incomodar em ver duas mulheres se beijando, mas essas pessoas que mudem, essas pessoas que lutem! (Risos) Se for pra ter algum tipo de mensagem, que seja essa: Você pode beijar quem você quiser, fique à vontade. Seja você. É uma mensagem de libertação”, afirmou a cantora.

Confira o clipe: