Após lançamento de ‘Modo Turbo’, Luísa Sonza agradece Pabllo Vittar e Anitta: ‘Obrigada, mamães’

Em menos de 24, videoclipe já alcançou mais de 4 milhões de visualizações no Youtube; estima-se que a produção tenha um investimento de cerca de R$ 1,5 milhão

Reprodução/Instagram/LuisaSonza O single "Modo Turbo" de Luísa Sonza conta com participação de Anitta e Pabllo Vittar



Luísa Sonza lançou na noite de segunda-feira, 22, seu novo single “Modo Turbo”, uma parceria com Pabllo Vittar e Anitta. No clipe, as cantoras aparecem caracterizadas como personagens de videogame em uma superprodução. As artistas aparecem inicialmente em um galpão abandonado e iniciam um jogo de desafio de dança, com muito rebolado. Em certo momento, as três são sugadas para dentro do game. Em menos de 24, o videoclipe já alcançou mais de 4 milhões de visualizações. Luísa escreveu um agradecimento às amigas em seu Twitter: “Eu estou TÃO grata por tudo. Não sei nem o que dizer. Obrigada, mamães”. Estima-se que a produção tenha um investimento de cerca de R$ 1,5 milhão.

No Spotify, a música já teve mais de 1 milhão de reproduções desde o lançamento. O single, que irá compor o novo álbum de Luísa, marcou um momento importante para o pop brasileiro: a volta da amizade entre Anitta e Pabllo Vittar. As cantoras se desentenderam após o lançamento do hit “Sua Cara” por causa dos custos do clipe, gravado no Deserto do Saara, Marrocos. A nova parceria mostra que as cantoras finalmente levantaram uma bandeira branca e se entenderam. A canção “Modo Turbo” já alcançou o primeiro lugar no Itunes Brasil, no Apple Music Australia, no YouTube Trends Brasil e no Last FM Global.

Confira o clipe: