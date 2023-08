Luísa Sonza lança novo single ‘Campo de Morango’; assista ao clipe

Música faz parte do álbum ‘Escândalo Íntimo’, que será lançado em 29 de agosto

Divulgação Luísa começa sua era 'Escândalo Íntimo' nesta terça-feira



A cantora Luísa Sonza inicia nesta terça-feira, 15, uma nova era de sua carreira. A artista de 25 anos se prepara para o lançamento de seu terceiro álbum de estúdio, ‘Escândalo Íntimo’, no dia 29 de agosto e hoje lançou o primeiro single do novo trabalho: ‘Campo de Morango’. Pouco antes do lançamento, Luísa revelou que essa é uma música que seus fãs não estavam esperando e vão se estressar. “É [a música] que vai estressar os fandons, o povo no Twitter. Vão me xingar horrores e depois vão tomar lapada porque o álbum tá vindo grandão”, disse para fãs. “É para vocês pensarem. Eu não vou entregar tudo mastigado. Ela [Campo de Morango] é a mais apressada, tem algum motivo para ela chegar antes”, completou.

Confira abaixo o clipe de Campo de Morango: