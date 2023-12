Luísa Sonza revela momento marcante ao cantar com Roberto Carlos

Cantora interpretou a canção ‘Chico’ e ofereceu ao rei da música brasileira durante especial de fim de ano

A cantora Luísa Sonza revelou nas redes sociais que cantar ao lado de Roberto Carlos foi o momento mais marcante de sua carreira. Durante o tradicional especial, a cantora interpretou a canção “Chico”, que foi escrita para seu ex-namorado que a traiu, e disse oferecer, naquele momento, a música ao Rei da música brasileira. “Sem dúvida o momento mais especial da minha carreira até aqui. Não existem palavras que expressam o que sinto nesse momento. Roberto, te agradeço pela gentileza, amizade e generosidade. Isso ficará marcado em mim pra sempre. Eternamente grata”, escreveu Sonza, em vídeo compartilhado no Instagram. A cantora entoou a versão mais recente da música, apresentada após o término com Chico Moedas e que não cita o nome do ex-namorado.

Em seguida, Luísa e Roberto fizeram um dueto da música “Olha”. A performance da artista recebeu elogios de diversos famosos que estavam presentes no evento. Além disso, o especial também marcou o reencontro de Roberto Carlos com Fábio Jr., após 29 anos, e contou com a participação de outros artistas. Durante o programa, Paulo Vieira fez participações especiais e brincou com Roberto sobre o envio de fotos íntimas.