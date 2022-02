Luiza bate o martelo e define seu destino na música após morte de Maurílio

Cantora contou que começou a fazer terapia para conseguir lidar com tudo o que aconteceu

Reprodução/Instagram/luizaemauriliooficial/15.12.2021 Com a morte de Maurílio, Luiza vai seguir carreira solo



A cantora Luiza já decidiu como irá conduzir sua carreira após a morte do seu parceiro, Maurílio. O cantor, que tinha 28 anos, sofreu paradas cardíacas após um show realizado em dezembro do ano passado. Ele ficou na UTI por alguns dias, mas acabou não resistindo. Respondendo perguntas dos seus seguidores no Instagram, Luiza afirmou que decidiu seguir carreira solo. “Dupla só tive uma e nunca ninguém vai ocupar esse lugar de novo”, escreveu nos stories do Instagram. Ao ser questionada sobre como está a sua mente depois de um período tão complicado, ela respondeu: “Não é aquela coisa tipo ‘nossa, mó paz’, mas estou bem. Aprendendo com as porradas”.

A cantora também disse que começou a fazer terapia para conseguir lidar com traumas que viveu nos últimos meses. “Estou fazendo uma vez por semana devido aos vários acontecimentos dos últimos tempos. Passei por perdas e por outras coisas. Está me fazendo muito bem! A terapia me ergue de um jeito, minha psicóloga está mudando minha vida”, afirmou. Luiza namora com a ex-BBB Marcela McGowan e, durante a conversa com os seguidores, ela revelou que o casal está planejando o casamento para este ano.