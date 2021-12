Morre o cantor Maurílio, dupla de Luiza, aos 28 anos

Artista estava internado desde o dia 15 de dezembro, em Goiânia, após sofrer paradas cardíacas

O cantor Maurílio, que faz dupla com Luiza, morreu, aos 28 anos, nesta quarta-feira, 29. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista à Jovem Pan. O sertanejo estava internado desde o dia 15 de dezembro, em Goiânia, quando passou mal após um show e deu entrada no hospital com dores no peito e dificuldade para respirar. Enquanto estava sendo atendido, ele sofreu paradas cardíacas e foi internado na UTI. Posteriormente, ele foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar e a equipe médica informou que o estado de saúde do cantor era grave. Na última terça-feira, 28, o sertanejo, que estava entubado, sob ventilação mecânica, sedado e em hemodiálise contínua, apresentou uma “piora na parte ventilatória”. Nas redes sociais, Luana Ramos, mulher de Maurílio, chegou a fazer stories pedindo orações e dizendo que tinha fé de uma recuperação do marido.