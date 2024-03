Madonna anuncia data de sua turnê no Brasil; veja detalhes

Cantora se apresentará em Copacabana no dia 4 de maio; show é gratuito

Reprodução: redes sociais Apresentação de Madonna no Rio encerrará a sua "Celebration Tour"



Nesta segunda-feira (25), foi divulgado em coletiva de imprensa no Rio de Janeiro que a vinda da rainha Madonna ao Brasil será este ano. O show gratuito, na Praia de Copacabana, será realizado no dia 4 de maio (sábado). Com o nome “The Celebration Tour in Rio”, a apresentação será o encerramento da “Celebration Tour”, turnê que comemora os 40 anos de carreira da diva do pop. Madonna já passou pelo país outras três vezes, sendo a última vez em 2012. A entrada é por ordem de chegada e tem horário previsto para as 21h45. O espetáculo será transmitido pela TV Globo e pelo Multishow. Sendo considerado o maior show de sua carreira, a apresentação será a maior pista de dança do mundo para celebrar a rainha da música.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“A confirmação desse show é um grande presente para todos os fãs de Madonna. Será realmente um momento único, com uma das mais bem sucedidas turnês musicais esperada por diversos países, e a artista escolheu exatamente o Rio de Janeiro para esse grande final. Muito mais do que um show, vamos mostrar para o mundo o impacto desse grande evento, aberto ao público, realizado na Praia de Copacabana, cenário que domina o imaginário global como exemplo de beleza natural. Além disso, é importante frisarmos aqui os inúmeros impactos positivos desse evento para a cidade e para o Estado, com o incremento do Turismo e da Economia”, disse Luiz Oscar Niemeyer, sócio do Bonus Track, responsável pela vinda da cantora ao país. Para ficar por dentro das informações sobre o show e a rainha do pop, os fãs devem acessar o site Madonna in Rio.