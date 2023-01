Madonna anuncia turnê para celebrar 40 anos de carreira

‘Animada para explorar o maior número possível de músicas’, declarou a cantora; primeiro show será em julho

Reprodução/Instagram/madonna Madonna fará uma turnê com os hits do seus 40 anos de carreira



A cantora Madonna anunciou nesta terça-feira, 17, pelas redes sociais que fará uma turnê celebrando seus 40 anos de carreira. Conforme divulgado pela Variety, a turnê chamada The Celebration Tour “destacará o catálogo incomparável de músicas” da cantora e vai “respeitar a cidade de Nova York”, onde a carreira da artista na música começou. Produzida pela Live Nation, a turnê global vai passar por 35 cidades e começará na América do Norte em 15 de julho. O primeiro show será realizado em Vancouver, no Canadá, e depois seguirá para os Estados Unidos, passando por Detroit, Chicago, Nova York, Miami e Los Angeles. Após essas apresentações, Madonna seguirá para a Europa, onde passará por 11 cidades, incluindo Londres, Barcelona, ​​Paris e Estocolmo. A turnê terminará em Amsterdãm no mês de dezembro. “Estou animada para explorar o maior número possível de músicas na esperança de dar aos meus fãs o show que eles esperam”, declarou a artista, que construiu um verdadeiro legado na música pop. O Brasil não está, assim como nenhum país da América do Sul, na lista de shows confirmados, mas a expectativa dos fãs brasileiros de que Madonna amplie a turnê e passe por aqui está grande. “Começando as correntes de oração para a Madonna incluir o Brasil na greatest hits tour”, comentou uma pessoa no Twitter. “Sério, se a Madonna vier pro Brasil com essa stadium tour eu vendo meus pertences, eu vendo bolo na faculdade, sei lá, mas eu preciso ir”, escreveu outra. “Madonna, por favor, vem para o Brasil”, pediu mais uma.