Maiara e Fernando Zor dão beijão em show e confirmam nova reconciliação; veja

Último rompimento do casal aconteceu em dezembro após boatos de que o cantor traiu a dupla de Maraisa

Reprodução/Twitter/MaiaraMeMceara Maiara e Fernando Zor se beijaram durante um show que a cantora fez com Maraisa em São Paulo



O casal ioiô mais famoso do meio sertanejo está junto outra vez. Os cantores Maiara e Fernando Zor confirmaram os boatos de uma nova reconciliação no último sábado, 17, durante um show que as irmãs realizaram no Espaço das Américas, em São Paulo. A apresentação de Maiara e Maraisa marca o início da turnê “Metamorfose”, criada após a dupla enfrentar um período de luto pela morte de Marília Mendonça. Fernando compareceu no show e cantou Madri, um dos grandes sucessos da sua carreira ao lado de Sorocaba, e dedicou a música à amada. O casal também se beijou em público pela primeira vez após o último rompimento, deixando claro que estão juntos novamente. O último rompimento do casal aconteceu no final do ano passado, nas vésperas do Natal, depois de circular rumores de traição – que se intensificaram ao viralizar um vídeo em que Fernando aparece dançando com uma mulher em um barzinho. Na ocasião, o cantor negou que traiu Maiara. Após o término, a sertaneja revelou em um show que “teve barraco no dia do Natal” e deu a entender que Presepada é uma música que Marília compôs com Maraisa para mandar um recado para Fernando.

A FELICIDADE DE VOCÊS SEMPRE VAI SER TUDO PRA MIM.😭😭😭 pic.twitter.com/2tN0pZcUgB — Malukett 🌵• (@Malukett2) April 18, 2022