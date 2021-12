Maiara manda indiretas para Fernando em show e afirma: ‘Teve barraco no dia do Natal’

Cantora também deu a entender que Marília Mendonça e Maraisa escreveram a música ‘Presepada’ para dar uma cutucada na dupla de Sorocaba

Reprodução/Twitter/MaiaraeMaraisa/27.12.2021 Maiara e Maraisa se apresentaram em Balneário Camboriú, Santa Catarina



A dupla Maiara e Maraisa segue cumprindo a agenda de show de Marília Mendonça, que morreu em novembro deste ano após sofrer um acidente aéreo. No último domingo, 26, elas se apresentaram em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e o que chamou a atenção do público foram as indiretas que Maiara soltou para Fernando Zor durante a apresentação. O casal se separou novamente às vésperas do Natal após circular rumores de traição. “Esse semana para mim tem sido muito emocionante. Lá em casa teve barraco no dia do Natal”, comentou a cantora. Maraisa aproveitou a deixa e brincou: “Começou o barraco, eu falei: ‘Agora o Natal começou’. Esse é o Natal da verdadeira família brasileira”. No show, muitas fãs levaram cartazes demonstrando apoio à Maiara e dizendo que ela é um “mulherão da porr*”. A sertaneja agradeceu: “Queria mandar um beijo a todas as mulheres que estão me dando força. Obrigada a todas as mulheres de Santa Catarina. Se vocês continuarem me dando essa força, eu vou acreditar que eu sou um mulherão da porr* mesmo”, afirmou.

Antes de começar a cantar a música Presepada, Maiara comentou: “Foi a última música que a Marília fez e foi com a Maraisa”. Apontando para a irmã, Maraisa falou: “Fizemos essa música para uma pessoa que não conheço. É segredo, não posso contar para quem a gente fez. Foi a última canetada que eu dei com a Marília”. Maiara revelou: “Ela [Marília] queria dar esse recado de tudo quanto é jeito”. Na música, as compositoras dizem o seguinte: “É hora de parar com a presepada, respeita a sua namorada, agarra essa mulher e casa, agarra ela e casa. Vive numa busca incessante pra achar alguém interessante, sem enxergar que ela é brilhante, que ela é rara”. Em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, Fernando negou que tenha traído Maiara. Os boatos se intensificaram após circular um vídeo dele dançando com uma mulher em um barzinho. A Jovem Pan procurou a assessoria de Maiara, mas ainda não obteve retorno.

a maraisa agarrando a maiara na parte de "agarra essa mulher e casa" 🥺♥️ pic.twitter.com/XmebdszeUg — karen | 10 dias (@apresepada) December 27, 2021

A maiara recebendo todo o amor das pessoas, todo enaltecimento, ela merece tanto pic.twitter.com/6hhng2vkoa — foguinho’s isa ∞ (@mylittle_mem) December 27, 2021