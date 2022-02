Maiara e Maraisa cancelam turnê ‘Patroas’, que a princípio fariam com Marília Mendonça

Dupla tinha decidido manter os shows após a morte da Rainha da Sofrência como forma de homenagem

Reprodução/mariliamendoncacantora Maiara e Maraisa fariam a turnê 'Patroas' para homenagear Marília Mendonça



A turnê “Patroas”, que estava programada para começar em março deste ano, foi oficialmente cancelada. Maiara e Maraisa assumiriam sozinhas os shows que fariam com Marília Mendonça, que morreu em novembro do ano passado após sofrer um acidente aéreo. “Ainda há muito a se resolver sobre tudo que envolve Marília Mendonça. Maiara e Maraisa, por sua vez, ainda nutrem o desejo de um dia poderem realizar o sonho que construíram com a amiga”, informou a assessoria de imprensa da dupla sertaneja à Jovem Pan nesta quinta-feira, 17. O primeiro show da turnê estava marcado para o dia 19 de março, em Belo Horizonte.

Depois dessa apresentação, elas passariam pelo Rio de Janeiro, em 2 de abril, por São Paulo , em 9 de abril, e por Brasília, em 28 de maio. Todas as pessoas que compraram ingressos para essas apresentações serão reembolsadas. O projeto “Patroas”, feito em parceria com Maiara e Maraisa, foi o último trabalho de Marília e músicas como Todo Mundo Menos Você e Motel Afrodite rapidamente se tornaram grandes hits. Em entrevista à Jovem Pan publicada em janeiro deste ano, Maiara disse que queria realizar a turnê com a irmã para homenagear a Rainha da Sofrência: “Nosso desejo é continuar [com o projeto] e honrar tudo que combinamos em vida”.