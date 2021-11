Morre a cantora Marília Mendonça, aos 26 anos, após queda de avião

Produtor, assessor da artista, piloto e co-piloto também foram vítimas do acidente

Reprodução/Instagram/mariliamendoncacantora/13.04.2021 Marília Mendonça morre aos 26 anos



A cantora Marília Mendonça morreu nesta sexta-feira, 5, na queda de um avião em uma cachoeira na Serra da Catinga, no interior de Minas Gerais. O produtor da artista, Henrique Ribeiro, o assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o co-piloto da aeronave também morreram no acidente. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e pela assessoria de Mendonça. “Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-piloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite”, informou a equipe da cantora. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais afirmou que está no local do acidente e que três corpos já foram removidos para realização da necropsia. A aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. A situação constava como regular na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Ainda não há informações sobre o que causou a queda.

Poucas horas antes do acidente, a cantora postou um vídeo em sua conta no Instagram em que aparecia andando em direção ao avião. Na publicação, a artista de 26 anos aparece brincando com as tradicionais comidas mineiras, que não poderia comer por conta de uma dieta. “Essa é a realidade, meu povo! Me conta aqui nos comentários mais delícias desse estado maravilhoso que é Minas Gerais!”, diz a legenda. Marília Mendonça deixa um filho de 2 anos. Nas redes sociais, famosos lamentaram a morte da artista, entre eles Tatá Werneck, César Menotti, da dupla com Fabiano, Felipe Neto e Simone, da dupla com Simaria. O perfil do time de futebol da Chapecoense, que sofreu um acidente aéreo em 2016 que vitimou 72 pessoas, também se manifestou sobre o ocorrido. “Um turbilhão de emoções toma o nosso coração quando tragédias como essa acontecem”, declarou.