Maiara e Maraisa se manifestam após show no RJ terminar com homem baleado

‘Este tipo de coisa vem acontecendo cada vez com mais frequência’, declararam as cantoras

Reprodução/Instagram/maiaraemaraisa Maiara e Maraisa lamentaram confusão em show realizado em Paraíba do Sul, no RJ



As cantoras Maiara e Maraisa se manifestaram após o show que realizaram neste domingo, 26, em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, terminar em confusão. Em nota enviada ao site da Jovem Pan, a Polícia Civil informou que “três homens foram conduzidos por policiais militares para a delegacia e autuados pelos crimes de desobediência e resistência”. O caso foi registrado na 107ª DP (Paraíba do Sul), e os envolvidos já foram ouvidos pelas autoridades. O caso será encaminhado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim), que é responsável por julgar infrações de menor potencial ofensivo. O motivo da confusão não foi divulgado pela Polícia Civil, mas, segundo o portal UOL, os homens foram abordados pela PM porque estavam alterados e causando tumulto no evento. Durante a ação da polícia, um dos detidos teria tentado roubar a arma de um policial.

A PM disse que houve resistência na abordagem e, por isso, atirou em um dos detidos durante a confusão. O homem atingido foi levado para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, uma cidade próxima a Paraíba do Sul. Procurada pela reportagem, a assessoria do hospital disse que o homem foi atingido na perna direita e comentou sobre seu estado clínico: “No momento, está estável e aguardando tratamento definitivo. Segue internado e sem previsão de alta”. Em uma declaração conjunta enviada à Jovem Pan, Maiara e Maraisa lamentaram o ocorrido: “Infelizmente, parece que este tipo de coisa vem acontecendo cada vez com mais frequência. Isso nos entristece muito, porque as pessoas saem de casa para se divertir e ficam vulneráveis diante de situações como essas”.