‘A gente se dá superbem’, diz Maiara após 11ª reconciliação com Fernando Zor

Irmã de Maraisa beijou o sertanejo no palco durante um show realizado no cruzeiro do cantor Luan Santana

Reprodução/Instagram/maiara Fernando Zor e Maraisa ganharam a fama se casal ioiô pelas diversas idas e vindas



A cantora Maiara, dupla de Maraisa, comentou sobre a 11ª reconciliação com o cantor Fernando Zor, dupla de Sorocaba. Após rumores de que estariam juntos novamente, os cantores deram um beijo durante um show realizado em um cruzeiro do cantor Luan Santana. Ao “Fofocalizando”, do SBT, a cantora disse que não era uma coincidência eles estarem juntos no navio. “A gente se dá super bem, temos uma afinidade há anos e uma amizade incrível. Tudo o que vocês já sabem”, declarou Maiara. O retorno do casal acontece após a cantora supostamente receber cantadas de Rafael Victor, vereador de Campo Limpo de Goiás. Em prints divulgados pelo Metrópoles, o político teria comentado em uma foto da artista: “De olho faz tempo. Ele [Fernando] que não cuida para ver, só estou esperando a oportunidade mesmo”. As idas e vindas de Maiara e Fernando acontecem desde 2019. O último rompimento aconteceu em julho do ano passado de forma tranquila. Eles haviam reatado em meados de abril de 2022, com direito a uma declaração pública em um show que aconteceu em São Paulo. Em um dos término do casal, Maiara e Maraisa contaram em um show que a música Presepada foi uma indireta de Marília Mendonça para Fernando. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de Maiara informou que não tem nada a declarar no momento sobre o relacionamento dos artistas.