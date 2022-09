Manu Gavassi faz desabafo ao ficar de fora do Grammy Latino: ‘Não foi um dia fácil’

Artista não escondeu sua frustração por não ver ‘Gracinha’ entre os indicados ao prêmio

Reprodução/Disney+/Instagram/manugavassi Álbum Gracinha, de Manu Gavassi, ficou de fora do Grammy Latino 2022



Os indicados ao Grammy Latino 2022 foram divulgados na última terça-feira, 20, e artistas brasileiros como Anitta, Ludmilla, Jão, Criolo, Luísa Sonza e Maiara e Maraisa estão entre os concorrentes. Alguns cantores, no entanto, ficaram de fora da premiação para o espanto do público, é o caso da cantora Manu Gavassi. A artista usou as redes sociais para fazer um desabafo após “Gracinha” não receber nenhuma indicação. “Não queria deixar esse momento passar em branco porque pra mim não passou”, declarou a ex-participante do “BBB 20”, que agradeceu os seguidores que lamentaram nas redes sociais a ausência do projeto no Grammy. “Estou aqui vendo tudo, lendo cada palavra, me alimentando da energia desse sonho lindo que é ‘Gracinha’ através dos olhos de vocês, que entenderam a grandiosidade. Um filme, dois álbuns, meses e meses, energia e coração investidos.”

Manu não escondeu a frustração de não ver seu projeto entre os indicados ao Grammy. “Hoje não foi um dia fácil para essa minha cabecinha pensante e sonhadora. Mas daí lembro que minha carreira inteira também não foi, é uma sucessão de provações e aprendi a entender isso e usar de combustível para produzir cada vez mais arte com propósito e com luz.” O álbum “Gracinha” foi lançado em 2021 e ganhou uma versão visual que está disponível no Disney+. “Talvez seja um projeto realmente à frente do tempo, do que se espera e do que se consome. Mas me transformou na artista que sou hoje. Por vezes invisível, mas (quase) sempre inovadora. Amo vocês. Amo quem ‘Gracinha’ me tornou e ainda me tornará. Obrigada por estarem aqui comigo em cada nova jornada”, concluiu a artista, que recebeu o apoio de famosos. “Você é gigante, Manu”, escreveu a atriz Marina Ruy Barbosa. “Eu choro sempre que vejo”, comentou o ator Bruno Gagliasso. “Mas que baita projeto”, acrescentou o músico Lucas Lima.