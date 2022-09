Grammy Latino anuncia indicados e Anitta concorre em principal categoria; veja lista

Ludmilla, Maiara e Maraisa, Marília Mendonça, Luísa Sonza, Jão e Marina Sena estão entre os indicados

Reprodução/Instagram/anitta Anitta concorre em duas categorias ao Grammy Latino pelo hit 'Envolver'



Os indicados ao Grammy Latino 2022 foram divulgados nesta terça-feira, 20, e a cantora Anitta está entre os principais destaques, pois concorre à principal categoria do prêmio, Gravação do Ano, pelo hit Envolver. Foi com essa mesma música que a brasileira fez história ao chegar no Top #1 do Spotify global e ao ser a primeira artista solo a vencer o prêmio VMA. Na mesma categoria, Anitta concorre com nomes como Rosalía, The Weeknd, Christina Aguilera e Shakira. Com Envolver, a poderosa também foi indicada à categoria Melhor Interpretação de Reggaeton. A cantora Ludmilla, que se aventurou em um novo gênero no projeto “Numanice”, pode levar o prêmio de Melhor Álbum de Samba/Pagode, já as cantoras Maiara e Maraisa podem conquistar o prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja pelo projeto “Patroas”, uma parceria da dupla com a cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021 após sofrer um acidente aéreo. O Grammy de Melhor Música em Língua Portuguesa está sendo disputado por artistas como Jão, Criolo, Liniker, Marina Sena e Caetano Veloso. A cantora Luísa Sonza também apareceu entre os indicados e pode levar o Grammy de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa por “Doce 22”. A cerimônia do Grammy Latino aconteceu no próximo dia 17 de novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Confira os indicados das categorias de destaque:

Gravação do Ano

PA MIS MUCHACHAS / Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole Featuring Nathy Peluso

CASTILLOS DE ARENA / Pablo Alborán

ENVOLVER / Anitta

PA’LLA VOY / Marc Anthony

OJITOS LINDOS / Bad Bunny & Bomba Estereo

PEGAO / Camilo

TOCARTE / Jorge Drexler & C. Tangana

PROVENZA / Karol G

VALE LA PENA / uan Luis Guerra

LA FAMA / Rosalía Featuring The Weeknd

TE FELICITO / Shakira & Rauw Alejandro

BALONCITO VIEJO / Carlos Vives & Camilo

Álbum do Ano