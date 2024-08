Maria Rita relata roubo de caminhão com equipamentos da banda

Na postagem no Instagram, Maria Rita forneceu informações específicas sobre o caminhão, incluindo o modelo e a placa, além de mencionar que seu nome está estampado nas laterais do veículo

Divulgação Cantora Maria Rita pediu ajuda nas redes sociais para encontrar instrumentos roubados



A cantora Maria Rita recorreu às redes sociais em busca de ajuda para localizar um caminhão que transportava os instrumentos e equipamentos de sua banda. O veículo foi roubado na Rodovia Presidente Dutra, em Belford Roxo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Embora não tenha revelado detalhes sobre o que foi levado ou as circunstâncias do roubo, a artista pediu que qualquer pessoa com informações entre em contato.

Na postagem no Instagram, Maria Rita forneceu informações específicas sobre o caminhão, incluindo o modelo e a placa, além de mencionar que seu nome está estampado nas laterais do veículo. A situação gerou grande repercussão nas redes sociais, com fãs e seguidores se mobilizando para ajudar a artista.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro registrou a ocorrência na 64ª DP, localizada em São João de Meriti. As autoridades informaram que estão realizando diligências para investigar o caso e identificar os responsáveis pelo crime.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Rita (@mariaritaoficial)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carolina Ferreira