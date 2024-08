‘Megalopolis’: filme polêmico de Coppola ganha data de estreia

A O2 Play anunciou que a produção chegará dia 31 de outubro por aqui

Divulgação Estrelada por Adam Driver, a trama acompanha um arquiteto que pretende reconstruir Nova York, mas tem suas iniciativas bloqueadas pelo prefeito



Entre polêmicas e comentários, “Megalopolis”, filme que tem um investimento de US$ 100 milhões do próprio diretor, ganhou data de estreia no Brasil. A O2 Play anunciou que a produção chegará dia 31 de outubro por aqui. A história era um grande mito em Hollywood, já que demorou 40 anos para sair do papel, já que Coppola não conseguia investimento para o projeto escrito e dirigido por ele.

A trama, estrelada por Adam Driver, acompanha um arquiteto que pretende reconstruir Nova York, mas tem suas iniciativas bloqueadas pelo prefeito, que não aceita essas mudanças utópicas propostas.