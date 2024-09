Mariah Carey visita o Cristo Redentor antes do Rock in Rio: ‘Que momento’

Em sua postagem, Mariah demonstrou sua alegria e gratidão por ter a oportunidade de conhecer um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil

Reprodução/Instagram/@mariahcarey Mariah Carey visita Cristo Redentor



Mariah Carey, aos 55 anos, esteve no Rio de Janeiro para visitar o icônico Cristo Redentor, um dia antes de sua apresentação no Rock in Rio. A cantora não hesitou em compartilhar essa experiência especial com seus seguidores no Instagram. Em sua postagem, Mariah demonstrou sua alegria e gratidão por ter a oportunidade de conhecer um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil. A visita ao Cristo Redentor, que atrai milhões de turistas anualmente, foi um momento significativo para a artista. A presença de Mariah no Brasil gerou grande expectativa entre os fãs, que aguardam ansiosamente sua performance no festival. O Rock in Rio é conhecido por reunir grandes nomes da música, e a participação da cantora promete ser um dos destaques do evento.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA